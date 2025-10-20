Тренер и хореограф сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина высказалась о своей карьере и назвала наиболее памятные моменты. Украинку цитирует Чемпион Радио.

Воспоминания о медалях чемпионата мира-2025 в Рио:

Это было в День Независимости, это было невероятно, потому что у нас было такое желание поднять флаг, и девочки заслуживают это, каждая из них для меня чемпионка в сердце.

Когда я начала работать с групповыми упражнениями, это был первый год, который начался в январе для меня, Ирина Ивановна сказала: «Да, ты знаешь, что делать, у меня цель – чемпионат мира, ты знаешь, что делать».

И она поставила цель! Я понимала и чувствовала эту команду, верила в них, когда никто не верил, когда они сами в себя не верили, и для меня это было невероятно, потому что я видела в них таких открытых, очень талантливых девушек. Я понимала, что они ещё не открыли свои таланты миру художественной гимнастики, и я видела в них этих чемпионок, но никто не ожидал, когда мы увидели эту оценку, потому что, знаете, не всё начинается так, как планируешь.

Всем тренерским штабом, это все, врачи и хореографы – все причастны к этому результату. Я понимала, что это будет медаль, но когда мы увидели оценку, это были бешеные эмоции. Мы всё ожидали, но не золото, потому что все всегда говорят, а, потому что у вас война, и всё. Нет, не потому, что у нас война, а потому, что они это сделали, они создали этот момент. И у нас есть такой девиз – побеждать каждый момент в праве, и я всегда им говорю, побеждайте, сначала побеждайте, каждый момент, и так оно и случилось!

О болельщиках сборной Украины

Ну, всё началось с арены. Там были флаги Украины и много людей болели, но неожиданно было то, что волонтеры, которые тоже работали, они были с нами в Рио на Олимпиаде. И они больше за нас болели, чем за Бразилию.

Они просто с первого дня сказали, золото ваше. Я этого не поняла, но когда мы уже всё завершили, они сказали, это золото ваше, именно ваше, как тренера. И первой, кто поздравила, была Аня Ризатдинова, поэтому для меня это было невероятно приятно!

Сложный сезон:

И этот год был невероятно сложным для нас, потому что много травм, многое случилось. Этот сезон просто был настолько провальным, что никто не ожидал, но всегда, когда падение, я говорю девочкам, падаем вместе и поднимаемся вместе.

И это все чувствовали, помню эти моменты, когда они падали, я видела эти глаза, они чего-то сильно желали, и этого результата они желали, они мечтали об этом. Что бы они там ни говорили, но каждый день заходили в зал и как тяжело ни было, но мир не понимает, что мы не в равных условиях - тренируемся под обстрелами. Это очень тяжело, я говорю как мама, как тренер, это невероятно тяжело, потому что каждый день мы поднимаем друг друга, всем тренерским штабом, и девочки, и эта команда, заслуживают этого.

Отсутствие медалей на Парижской Олимпиаде:

Париж для всех нас оставил такую огромную потерю…

Я не знаю, что произошло, потому что меня рядом с командой не было. У меня не было аккредитации вообще и права быть рядом. Я могла быть только на тренировке.

Я всегда говорю, проблема не в детях, проблема в нас. Это вопрос к тренерскому штабу. И было много таких болезненныхрозмов, тому що ця втрата була така болюча, коли мяч упав у Алины.

Анализ был сделан такой очень мощный, такой очень глубокий для этого, чтобы уже мы к этому не возвращались. Чтобы только мы поднимались и создавали эту команду, которая на следующих олимпийских играх возьмет эту историческую медаль, потому что у нас в групповых упражнениях нет этой медали.

И будем сейчас еще раз составлять упражнения и делать все, чтобы следующий сезон поднимался и поднимался. И в следующем году уже Чемпионат мира – он лицензионный.

Поэтому у нас есть такая цель – взять эту лицензию уже в следующем году, не ждать еще два года.

О начале тренерской карьеры:

Скажу честно, я очень хотела продолжать тренироваться. Так случилось, что меня сбила машина. Мне говорили, что я не буду ходить, не рожу детей… Я не верила в это.

Но в один день я продолжила и Альбина Николаевна так смотрела на меня, как я двигалась, она всегда видела все.

И в один день она вызвала меня на разговор и говорит: «Я знаю, что ты дойдешь до олимпийской медали, я знаю, как ты желаешь завоевать олимпийскую медаль в нашу семью, и у тебя это получится. Я хочу, чтобы ты это просто знала».

«Но кому я все это передам? Кому я все это оставлю?»

Она сказала, что еще не время, еще не время. И она сказала, я знаю, что у тебя все будет, но я бы хотела научить тебя быть тренером. Не просто тренером, а тренером, который дает результат.

Мне тогда было где-то 15 лет.

Альбина Николаевна тогда заметила: «понимаешь, ты идешь к медали и будешь инвалидом. Ну, просто ты не сможешь двигаться, ты будешь тратить время на больницы».

И она говорит, я в тебя верю, что ты продолжишь этот путь так, как я бы хотела.

Она так смотрела, я просто этот взгляд помню, она так смотрела. Я понимала, что это нелегкое решение было для нее, потому что она бы хотела меня выводить, наверное, на Олимпийских играх.

Хейт Ирины как тренера:

Я всегда слышу столько хейта в свою сторону, это невероятно.

Достаточно мне говорят, ну ты же не прошла три олимпиады, ну ты же не стала чемпионкой мира, ты же там та-та-та-та-та, и там список очень большой, а ты же не то, ты же не то, ты же не это. И я говорю, ну тогда что же говорить об Альбине Николаевне? У нее тоже не было, она с 18 лет стала тренером. Но сколько она сделала – мы видим каждого тренера из каждой страны, это наша гимнастка, это воспитанница Альбины Николаевны, это воспитанница школы Дерюгиных.

Поэтому для меня сегодня не удивительно, что я стала тренером, и не удивительно, что мне так легко. Я имею эту энергию, эти знания, но эти знания от Альбины Николаевны, она видела это.



Я помню, что этот путь к Рио был очень трудный. Кроме Альбины Николаевны, никто в меня не верил.

У Ани Ризатдиновой тоже спрашивали, как тебя тренирует Ириша?! Я была рядом, такой хейт конкретный. Это спрашивали при моем присутствии даже…

Медаль с Анной Ризатдиновой:

Мы это сделали, но же никто не верил. Все ожидали от групповых тогда, и нас так провожали, так «ну, удачи вам».

Я всегда ощущала давление по жизни, что не завоевала ни олимпийскую, никакую медаль в спорте. Также это слышала от отца, и я не боюсь говорить об этом. Он говорил: «Ну если ты в музыке, то завоевывай Грэмми, если ты в кино, завоевывай Оскар».

Давление семьи:

Я всегдавоспитывала в себе того человека, который будет самодостаточным, у меня три фамилии сегодня: Блохина, Брынзак и Дерюгина.

Да, у меня дедушка олимпийский чемпион, бабушка рекордсменка, папа, вторая бабушка — легенды, мама — легенда, все легенды. Все чего-то ожидают, давление такое.

Я понимала, что у меня свой путь, дайте мне просто показать, я уверена, что не подведу! Кстати, папа позвонил мне первый раз после Рио 2016, когда мы уже вернулись, и он говорит: «Ну что, я тебя поздравляю!».

Да, мне было больше 30 лет уже, ну это же нужно было время! Спасибо, папа!

О нейтральных атлетах:

Они всё равно есть, присутствуют, но когда нам говорят, нейтральный атлет, нет ничего нейтрального про этих атлетов, ничего!

Но мы с этим боремся, и в суде, в Лозанне, делаем всё. Ирина Ивановна, во-первых, с этим работает, и мы понимаем, что всегда есть давление, всегда они пытаются как-то перехватить всё.

Напомним, что «Школа Дерюгиных» стала триумфатором клубного чемпионата мира.