Онофрийчук и Карику завоевали пять медалей на Гран-при в Брно
У копилки сине-желтых три золота, серебро и бронза
около 1 часа назад
Фото: Мария Музиченко
Украинские гимнастки Таисия Онофрийчук и Полина Карика завоевали пять медалей в финалах отдельных видов на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Брно (Чехия).
Таисия Онофрийчук выиграла два финала, став чемпионкой в упражнениях с мячом и обручем.
Полина Карика завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами, серебро в финале с мячом и бронзу в упражнениях с обручем.
Онофрийчук, Карика и Икан – участницы финала Гран-при в Брно.