Сергей Разумовский

Украинская сборная завоевала первую награду на чемпионате Европы по академической гребле. Серебряные медали выиграли Анна Айсанова и Ярослав Коюда, которые выступали в парагребле в дисциплине смешанных двоек.

Украинский экипаж показал второй результат, а от победы его отделили всего четыре десятых секунды. «Золото» досталось представителям Германии.

Для Айсановой и Коюды эта медаль стала повторением прошлогоднего достижения. На чемпионате Европы 2025 года украинцы также финишировали вторыми, уступив в решающем заезде немецкому экипажу.

С составом сборной Украины на чемпионат Европы-2026 можно ознакомиться здесь.