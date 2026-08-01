Украинцы завоевали «серебро» чемпионата Европы по академической гребле
Украинская сборная финишировала сразу после немцев
Анна Айсанова. Фото: FISA
Украинская сборная завоевала первую награду на чемпионате Европы по академической гребле. Серебряные медали выиграли Анна Айсанова и Ярослав Коюда, которые выступали в парагребле в дисциплине смешанных двоек.
Украинский экипаж показал второй результат, а от победы его отделили всего четыре десятых секунды. «Золото» досталось представителям Германии.
Для Айсановой и Коюды эта медаль стала повторением прошлогоднего достижения. На чемпионате Европы 2025 года украинцы также финишировали вторыми, уступив в решающем заезде немецкому экипажу.
С составом сборной Украины на чемпионат Европы-2026 можно ознакомиться здесь.