Сборная Украины по академической гребле объявила состав на чемпионат Европы-2026.
Украинские гребцы будут соревноваться за 23 комплекта наград
около 3 часов назадПодписаться в
Сборная Украины выступит на чемпионате Европы по академической гребле 2026 года, который примет итальянский город Варезе.
Соревнования пройдут с 31 июля по 2 августа. В целом участники разыграют 23 комплекта наград: 18 в открытой категории и 5 в парагребле.
Состав сборной Украины на Евро-2026:
Мужчины:
Парные одиночки: Николай Мазур
Парные одиночки (легкий вес): Игорь Хмара
Парные двойки: Николай Калашник, Станислав Ковалев
Четверки: Максим Семенов, Олег Кравченко, Максим Боклаженко, Алексей Селиванов
Парные четверки: Артем Верестюк, Юрий Иванов, Александр Надтока, Иван Довгодько
Восьмерка: Александр Харченко, Андрей Качанов, Богдан Рудя, Максим Тищенко, Александр Лугеря, Богдан Якобчук, Александр Иванов, Евгений Бурим
Женщины:
Парные одиночки: Екатерина Дудченко
Парные двойки (легкий вес): Алла Дмитришин, Ольга Щербина
Парные двойки: Диана Серебрянская, Евгения Довгодько
Микст:
Парные двойки: Иван Довгодько, Евгения Довгодько
Парагребля:
Парные одиночки, женщины (класс PR1): Анна Шеремет
Парные одиночки, мужчины (класс PR1): Роман Полянский
Парные двойки, микст (класс PR2): Анна Айсанова, Ярослав Коюда
Парные двойки, микст (класс PR3): Дарья Котик, Станислав Самолюк
Украинская мужская четверка завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Болгарии.