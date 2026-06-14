Украинская мужская четверка завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Болгарии
Украинцы завоевали первую для страны медаль в этой дисциплине за три года
1 день назадПодписаться в
Украинский экипаж в составе Александра Баглая, Юрия Иванова, Артема Верестюка и Ивана Довгодька завоевал бронзовую медаль на втором этапе Кубка мира по академической гребле, завершившегося в болгарском Пловдиве.
Украинская четверка преодолела финальную дистанцию за 05:47.33, уступив только командам из Италии и Китая. Наши спортсмены с начала закрепились на третьей позиции и удержали ее до финиша.
Этот результат принес Украине первую медаль в соревнованиях мужских парных четверок на уровне Кубков мира за последние три года.
В целом сборная Украины завершила выступления на этапе в Пловдиве с двумя наградами. Напомним, накануне золотую медаль в соревнованиях одиночек завоевал Игор Хмара.