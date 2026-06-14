Денис Седашов

Украинский метатель молота Михаил Кохан стал серебряным призером этапа Золотого уровня Континентального тура USATF LA Grand Prix, который проходил в Лос-Анджелесе.

В заключительной, шестой попытке 25-летний украинец отправил снаряд на 82,38 метра, обновив свой личный рекорд. Для победы на турнире Кохану не хватило 6 сантиметров — золотую награду завоевал француз Янн Шоссінан с результатом 82,44 метра. Тройку призеров замкнул представитель США Руди Винклер (80,43 м).

Для Михаила Кохана это уже второе серебро на этапах Континентального тура Золотой серии в текущем сезоне.

Украинец Фельфнер с наилучшим результатом за два года одержал победу на этапе Континентального тура в Лахти.