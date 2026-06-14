Кохан с личным рекордом завоевал серебро на турнире в США
Украинцу не хватило 6 см до золотой награды
1 день назадПодписаться в
Фото: Getty Images
Украинский метатель молота Михаил Кохан стал серебряным призером этапа Золотого уровня Континентального тура USATF LA Grand Prix, который проходил в Лос-Анджелесе.
В заключительной, шестой попытке 25-летний украинец отправил снаряд на 82,38 метра, обновив свой личный рекорд. Для победы на турнире Кохану не хватило 6 сантиметров — золотую награду завоевал француз Янн Шоссінан с результатом 82,44 метра. Тройку призеров замкнул представитель США Руди Винклер (80,43 м).
Для Михаила Кохана это уже второе серебро на этапах Континентального тура Золотой серии в текущем сезоне.
Украинец Фельфнер с наилучшим результатом за два года одержал победу на этапе Континентального тура в Лахти.