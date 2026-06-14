Денис Седашов

Украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали золотую медаль на чемпионате Европы-2026 по гребле на байдарках и каноэ в португальском Монтемор-у-Велью.

Двукратные серебряные призерки Олимпийских игр стали лучшими в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. В финальном заезде украинский экипаж финишировал первым с результатом 2:00.787. Лузан и Рыбачок уверенно опередили ближайших преследовательниц из Венгрии на 1.720 секунды, а бронзовых призерок из Испании — на 2.920 секунды.

Этот триумф принес спортсменкам пятую совместную награду на чемпионатах Европы и третье золото континентального значения именно на 500-метровке в двойке.

Лузан и Рыбачок стали чемпионками Европы-2026 в каноэ-двойке на 200 м.