Сергей Стаднюк

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира U-20 сборная Украины одолела сверстников из Парагвая.

Первый тайм прошел в осторожной игре с обеих сторон. Дело в том, что ничья в этой игре выводила бы обоих соперников в плей-офф. Поэтому больше, чем победить, коллективы, очевидно, желали не проиграть. Активным был Кристиан Шевченко, демонстрируя свою скорость и умение в чисто английский футбол. Пытался искать подачами Пищура и сам играл головой. Впрочем, стартовые 45 минут прошли без голов.

А уже через тридцать секунд после перерыва Украина все же открыла счет. Деркач, только что выйдя на замену, идеально завершил эффектную комбинацию «сине-желтых».

Команда Дмитрия Михайленко владела инициативой, а соперник надеялся на контратаки, и одна из них оказалась результативной. После падения украинца в штрафной соперника латиноамериканцы быстро выбежали, и Миньо мощным ударом с небольшим рикошетом пробил Крапивцова.

Кстати, были мысли, что тренерский штаб может попросить проверить эпизод на предмет пенальти в другую сторону. Однако эта опция не была использована. До этого арбитр уже принял спорное решение, не назначив 11-метровый в ворота парагвайцев.

Тем не менее «сине-желтым» удалось забить ещё. Удачно сыграла замена Пищура на Пономаренко. Форвард Динамо создал гол сам для себя, пробив издали идеально в угол.

Сборная Украины набрала семь очков в группе B и выиграла свой квартет. Парагвай и Южная Корея набрали по четыре балла, однако латиноамериканцы опередили азиатов благодаря большему количеству забитых мячей. Панама (1) покинула турнир.

Чемпионат мира U-20. Групповой этап, третий тур

Украина – Парагвай 2:1

Голы: Деркач, 46, Пономаренко, 80 – Миньо, 69

Украина: Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрыч, Шевченко (Караман, 90), Ващенко (Будко, 78), Кревсун (Панченко, 63), Дегтярь (Деркач, 46), Шах, Пищур (Пономаренко, 63)

Парагвай: Инсфран, Майдана, Бальбуэна, Квинтана, Касерес (Дуарте, 89), Баруха, Альфонсо (Фернандес Д., 46), Миньо, Хименес (Гомес Г., 63), Вильяльба (Агуайо, 63), Кабальеро

Предупреждения: Панченко – Бальбуэна, Касерес