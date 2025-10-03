Сборная Украины после неудачного чемпионата мира опустилась в рейтинге
«Сине-желтые» занимают 17 место в обновленном рейтинге FIVB
около 1 часа назад
Фото: Volleyball World
FIVB на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг после завершения чемпионата мира-2025 по волейболу.
Сборная Украины, которая к ЧМ-2025 подходила как 14 команда в рейтинг-листе, потеряла 3 позиции. По результатам планетарного первенства, где «сине-желтые» проиграли Бельгии и будущему чемпиону Италии, а также победили Алжир, украинцы потеряли 16.01 балла и теперь имеют 202.85 зачетных пункта.
Итоги выступления сборной Украины на чемпионате мира-2025.
Напомним, что чемпионы Украины Эпицентр-Подоляне сменили главного тренера.