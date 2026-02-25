Олег Гончар

Лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич заявил, что рассчитывает вернуться на Олимпийские игры в 2030 году во Французских Альпах.

На Играх-2026 украинец не вышел на старт после дисквалификации от Международного олимпийского комитета из-за намерения соревноваться в так называемом «шлеме памяти». После отстранения спортсмен не исключал, что может завершить олимпийскую историю, однако теперь изменил позицию.

В интервью The Guardian Гераскевич подчеркнул, что планирует оспорить вердикт в суде, который не находится под юрисдикцией МОК. По его словам, главная цель — выиграть дело, вернуть право выступать в том же шлеме и побороться за золотую медаль на Играх-2030.

Напомним, ранее Гераскевич подвел итоги Олимпийским играм-2026.