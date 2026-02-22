«Тяжело завоевывать медали, когда тебя дисквалифицируют»: Гераскевич откровенно — о результатах Олимпиады-2026
Скелетонист назвал причины своей дисквалификации «необоснованными»
около 12 часов назад
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич подвел итоги выступления сборной Украины на Олимпийских играх-2026, поделившись эмоциями и собственным видением ситуации вокруг результатов команды. Слова приводит Суспильне Спорт.
По его словам, итоговые ощущения остаются противоречивыми, ведь украинские спортсмены были близки к медальному успеху.
Как и все эти дни — это смешанные чувства, ведь мы не завоевали ту медаль, над которой работали много лет. И учитывая результаты соревнований, я искренне верю, что мы бы её завоевали. Поэтому эта критика не совсем обоснованна: говорят, что у Украины нет медалей, но мы бы её завоевали. Но сложно завоевывать медали, когда тебя необоснованно дисквалифицируют с соревнований.
В то же время спортсмен подчеркнул, что эти Олимпийские игры имели и важное положительное значение — они стали фактором международной солидарности с Украиной.
Мне очень приятно, что именно эти Олимпийские игры стали причиной объединения вокруг Украины. Я считаю, что на данный момент это важнее любых медалей. Нам удалось, несмотря на все запреты и дисквалификации, почтить спортсменов. О них сейчас пишет вся мировая пресса — это очень важно. Мы также имели возможность увидеть комментарии родных и близких спортсменов, изображенных на шлеме, и только ради этого уже стоило пережить все то, что произошло.
Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2026, Украина без наград.