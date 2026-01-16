Денис Седашов

Украинец Владислав Гераскевич принес Украине одну лицензию на Олимпиаду-2026 в скелетоне. Сообщает Суспільне Спорт.

После последнего этапа Кубка мира 2025/26 в Альтенберге он занял 11-е место в отборочном рейтинге Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), что позволило Украине получить олимпийскую квоту.

Еще один украинский спортсмен, 19-летний Ярослав Лавренюк, занял 45-е место и не смог отобраться на Игры.

Максимальные три квоты среди мужчин достались Германии и Китаю, у которых по три спортсмена в топ-15 рейтинга.

