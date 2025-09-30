Денис Седашов

Украинский скелетонист Ярослав Лавренюк стал финалистом престижной премии Европейских олимпийских комитетов имени Пётра Нуровского, которой ежегодно отмечают лучших молодых атлетов Европы.

17-летний спортсмен в этом году вошел в историю, завоевав первое для Украины золото чемпионата мира U20 по скелетону. Теперь он претендует на звание «Лучший молодой европейский спортсмен».

Кроме Лавренюка, в пятерку финалистов попали: сноубордист Унай Лопес Соуза (Испания), конькобежец Финн Соннекальб (Германия), фристайлистка Флора Табанелли (Италия) и сноубордистка Малена Замфирова (Болгария).

Победителя объявят 3 октября во время 45-го Семинара ЕОК на Мальте.

