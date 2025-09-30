Олег Шумейко

Тяжеловес Хьюи Фьюри (30-3, 17 KO) поделился мыслями об абсолютном чемпионе дивизиона Александре Усике (24-0, 15 KO) и о том, кто может победить украинца. Британца цитирует vringe.com:

Я побью Усика. Но я больше не знаю другого, кто мог бы его побить.

Что вы думаете, в нем такого особенного? Он безумно предан вере, он всегда готов на 100%, он не пьет, он не курит, он тренируется круглый год. Эти вещи - катализатор, или есть что-то еще?

Я скажу вам, какая вещь есть у Александра Усика. У него есть дисциплина. Чего нет у многих бойцов. У него есть дисциплина, и он снова и снова повторяет те же вещи. Он проводит свое тело через ад, он следит за собой и каждый раз отталкивается от прогресса. После боя он не идет пить. Он вкладывает сердце и душу в это дело, и это окупается.

Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.