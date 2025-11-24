Поздно вечером 23 ноября в премиальном бильярдном клубе Malahit определился победитель турнира «НБЛ 2».

На этот раз кубок получил один из самых известных украинских бильярдистов, а также чемпион мира 2018 года по динамической пирамиде Дмитрий Белозёров. В финале с Андреем Клестовым он победил в решающей партии матча, который завершился со счетом 7-6 по партиям.

Кстати, в финале предыдущего турнира НБЛ эти игроки встречались также, но тогда лучше сыграл Андрей Клестов, завершив матч со счетом 7-5.

Турнирная сетка «НБЛ 2»

Интересный факт, что Дмитрий играл на этом турнире новым бильярдным кием, который был разработан и изготовлен под его личным руководством.

Зрители наблюдали за событием с большим интересом. Прямые трансляции матчей шли в течение двух дней, и только на основном телеканале XSPORT их посмотрело 60 000 человек.

Организация юридического сопровождения процесса трансляции осуществлена при участии команды Ipravo.

Организатор НБЛ и автор игры «9+» Александр Бершеда уже планирует следующий турнир «НБЛ 3».

Фото победителя турнира Дмитрия Белозёрова и организатора турнира и автора игры Александра Бершеды.