Сергей Разумовский

Владимир Лисовец и Степан Бабенко пробились в финал чемпионата Европы 2026 года по водным видам спорта на дистанции 50 метров брассом. Оба украинских пловца успешно прошли квалификацию и вошли в число лучших спортсменов дисциплины.

Лисовец показал пятый результат в отборочных заплывах. Он преодолел дистанцию за 26,84 секунды. Бабенко финишировал седьмым с временем 26,91 секунды, что также позволило ему продолжить борьбу за награды континентального первенства.

Владимир Лисовец провел особенно успешный заплыв. Уже во время первого старта украинец установил новый национальный рекорд на дистанции 50 метров брассом. Он проплыл её за 26,84 секунды, превзойдя предыдущее достижение, принадлежащее Бабенко.

Новый рекорд Украины на тот момент оказался на 0,16 секунды лучше предыдущего. Таким образом, Лисовец не только гарантировал себе место в финале чемпионата Европы, но и обновил лучший результат страны в этой дисциплине.

Для Владимира Лисовца предстоящий финал станет вторым в карьере на чемпионатах Европы по водным видам спорта. Степан Бабенко впервые выступит в решающем заплыве на таком уровне. Оба украинца будут иметь возможность побороться за медали континентального первенства.

Финальный заплыв на дистанции 50 метров брассом состоится в субботу, 15 августа. Начало соревнования запланировано на 19:42.

Ранее украинцы не преодолели квалификацию на ЧЕ-2026 по плаванию.