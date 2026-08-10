Сергей Разумовский

Украинские пловцы Игорь Трояновский и Никита Шеремет не смогли пробиться в полуфинал чемпионата Европы 2026 года. Спортсмены выступили в квалификации на дистанции 50 метров баттерфляем, однако их результатов не хватило для прохождения в следующую стадию соревнований.

Трояновский преодолел дистанцию за 23,81 секунды и занял 38-е место в общем зачете. Шеремет финишировал с результатом 23,88 секунды, что позволило ему завершить квалификацию на 41-й позиции. В то же время Никита установил личный рекорд, улучшив свой предыдущий лучший результат на этой дистанции.

Для выхода в полуфинал украинским спортсменам необходимо было показать значительно более быстрое время. Лучший результат в квалификационном заплыве продемонстрировал представитель Франции Максин Груссе. Он преодолел 50 метров баттерфляем за 22,49 секунды и возглавил протокол отбора.

Также украинские пловцы не смогли преодолеть квалификационный барьер на дистанции 100 метров брассом. Ближе всего к выходу в следующий раунд среди представителей Украины был Владимир Лисовец, который показал время 1:00.77.

Степан Бабенко завершил заплыв с результатом 1:01.26, а Максим Овчинников преодолел дистанцию за 1:02.36. Этих показателей также оказалось недостаточно для продолжения борьбы за выход в полуфинал. Самым быстрым в квалификации на 100 метрах брассом стал британец Адам Ремзи-Пити. Он показал результат 59,08 секунды и опередил всех соперников в отборочных заплывах.

В итоге украинские спортсмены не смогли пробиться в полуфинальную часть соревнований на обеих дистанциях.

Напомним, четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию снялся с двух дистанций на чемпионате Европы в Париже.