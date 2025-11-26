Олимпийскую чемпионку отстранили на два года за нарушение антидопинговых правил
Канадская олимпийская чемпионка трижды не сообщила о местонахождении
около 2 часов назад
Пенелопа Олексяк
25-летнюю олимпийскую чемпионку из Канады Пенелопу Олексяк отстранили до 14 июля 2027 года.
Причиной дисквалификации стали — три пропуска уведомления о местонахождении с октября 2024-го по июнь 2025-го.
Решение вынесло антидопинговое агентство Канады. Также все её результаты после 16 июня 2025-го были аннулированы.
«Это непреднамеренные ошибки, Пенни не употребляла запрещённых веществ, но правила одинаковы для всех», — заявила глава федерации плавания Канады Сюзанна Полинз.
Олексяк добровольно приостановила карьеру в июле. Вернётся в бассейн после Олимпиады-2028.
Напомним, ранее украинского легкоатлета отстранили от соревнований из-за допинга.