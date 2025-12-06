Денис Седашов

Украинский пловец Никита Шеремет пробился в финал чемпионата Европы-2025 по плаванию на короткой воде. В полуфинальном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем он финишировал третьим, а по суммарному времени занял шестое место среди всех участников полуфинала.

Для 18-летнего Шеремета это первый взрослый финал на уровне Евро по плаванию на короткой воде. Ранее он установил юниорский мировой рекорд на дистанции 50 м в составе эстафеты 4×50 м за сборную Украины.

Финальный заплыв на 50 м вольным стилем с участием Шеремета состоится в воскресенье, 7 декабря.

Никита Шеремет: «Медаль Олимпийских игр – это реально».