Денис Седашов

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Леон Маршан пропустит соревнования на дистанциях 200 и 400 метров комплексом на чемпионате Европы в Париже. Сообщает Swim Swam.

В начале июня француз получил травму приводящей мышцы бедра на чемпионате Франции. УЗИ и МРТ не выявили серьезных повреждений, однако позже Маршан повторно травмировал ту же мышцу на сборе в Виши.

Чтобы избежать рецидива, спортсмен сократил программу выступлений. Маршан планирует заявиться на дистанции 200 метров баттерфляем, 400 метров вольным стилем и на эстафету 4×200 метров вольным стилем.

Норвегия вслед за Польшей отказалась принимать турниры по водным видам спорта с участием российских атлетов.