«Международное движение должно отстаивать ценности, а не идти на компромиссы»: В Эстонии осудили решение МОК в отношении России
Эрих Тейгамяги назвал это решение «удобным компромиссом»
около 1 часа назадПодписаться в
Олимпийский комитет Эстонии (EOK) выступил с жесткой критикой в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) из-за решения временно отменить отстранение России, что открывает ее спортсменам путь на будущую Олимпиаду.
Президент эстонского комитета Эрих Тейгамяги подчеркнул, что такой шаг международных функционеров противоречит основным принципам спорта и является недопустимым на фоне разрушительных последствий российской агрессии для Украины. Слова приводит ERR.
Каждая уступка посылает сигнал, что агрессия в конечном итоге может стать приемлемой.
Российская агрессия имела разрушительные последствия для украинского спорта, и в таких условиях невозможно говорить ни о честной конкуренции, ни о настоящем соблюдении принципов Олимпийской хартии. Международное спортивное движение должно отстаивать ценности, а не идти на удобные компромиссы.
В то же время в МОК пытаются оправдать свой шаг ограничениями. В ведомстве заявили, что не будут проводить соревнования на территории РФ и не будут приглашать российских чиновников на свои мероприятия. Также от атлетов потребуют строгого соблюдения антидопинговых правил.
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России.