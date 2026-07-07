Денис Седашов

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины официально выразил категорическое несогласие с решением Исполнительного совета МОК о временной отмене отстранения Олимпийского комитета россии (ОКР) и отмене рекомендаций о недопуске российских атлетов к международным соревнованиям.

В украинском ведомстве назвали такие действия Международного олимпийского комитета преждевременными и необоснованными. В НОК подчеркнули, что россия продолжает полномасштабную военную агрессию против Украины, грубо нарушая международное право.

Особое возмущение украинской стороны вызвал тот факт, что МОК поверил лишь на заверения рф о прекращении деятельности на временно оккупированных территориях Украины.

Напротив, НОК Украины уже неоднократно предоставлял задокументированные доказательства того, что ОКР продолжает грубо нарушать Олимпийскую хартию и территориальную юрисдикцию государства. Украина призывает МОК немедленно пересмотреть это решение.

World Athletics оставила в силе отстранение спортсменов из россии и белоруси.