«Ничего невозможного нет». Ирина Ромолданова – о силе спорта, войне, тренерстве и поколении новых чемпионок
От чемпионки Европы до тренера, который воспитывает новое поколение тхэквондистов
около 2 часов назад
Несмотря на все вызовы, украинские тхеквондисты держат свой уровень – борются, побеждают и доказывают, что сила духа не измеряется только медалями.
Среди тех, кто формирует это поколение – Ирина Ромолданова, заслуженный мастер спорта Украины, многократная призерка чемпионатов Европы и мира. Сегодня она тренирует в ДЮСШ №26 города Киева, где под её руководством выросли чемпионки Украины-2025 Анна Крутова и Юлия Соловьян, а Мария Камыш завоевала бронзу на Polish Open-2025. Уже в ноябре Анна Крутова будет представлять Украину на чемпионате Европы в Афинах. И это только начало большого пути команды, которую воспитала Ромолданова.
Мы поговорили с Ириной о пути в спорте, самых сложных боях, войне, тренерстве, поддержке команды и тех, кто вдохновляет её продолжать – вопреки всему.
«Спорт стал для меня частью жизни»
– Что вас впервые зацепило в тхэквондо – момент, когда захотелось заниматься серьёзно?
– Тхэквондо я занимаюсь с семи лет. Сначала это было просто хобби – как у многих детей, которые ищут себя в спорте. Но после того, как я увидела, как Анна Сорока завоевала золотую медаль на чемпионате Европы, я поняла, что хочу тренироваться серьёзно и достигать таких же высоких результатов. Именно тогда спорт стал для меня не просто занятием, а частью жизни.
– Какое ваше самое яркое воспоминание из детства, связанное со спортом?
– Самое яркое воспоминание – это моя первая победа на соревнованиях. Тогда я впервые ощутила, как приятно видеть результат своего труда. Ещё одно воспоминание – когда я получила травму на соревнованиях. Была зима, на улице холодно, и мой тренер нес меня на руках до клиники. В тот момент я поняла, что это не просто тренер, а человек, на которого можно по-настоящему положиться.
– Кто из тренеров или наставников оказал на вас наибольшее влияние и почему?
– Наибольшее влияние на меня оказал мой тренер – Нам Олег Вячеславович. Он для меня не просто тренер, а настоящий наставник по жизни. Именно благодаря Олегу Вячеславовичу я достигла своих самых громких результатов, получила важные знания, веру и успех. Он научил меня своим примером, что в спорте, как и в жизни, невозможное становится возможным, если усердно работать и не сдаваться. Я искренне горжусь тем, что мне так повезло иметь такого тренера.
«Когда кажется, что сил нет – вспоминаю, ради чего начинала»
– Были ли моменты, когда хотелось бросить спорт и заняться чем-то другим?
– Как и у любого спортсмена, у меня были сложные периоды, когда возникали сомнения и желание отступить. Иногда кажется, что силы заканчиваются, что результат не соответствует усилиям. Но в такие моменты вспоминаю, с чего начинала, сколько уже пройдено и чего я хочу добиться. Когда я стояла перед выбором – сдаться или продолжить, – я вспоминала свои мечты и каждый раз выбирала спорт. Потому что это не просто занятие – это часть меня, мой путь,моя історія. Любов к спорту, поддержка тренера и команды всегда помогали преодолеть эти моменты.
– Какова ваша основная внутренняя мотивация – победы, самосовершенствование или что-то иное?
– Моя основная мотивация – это когда я вижу, что мои ученики становятся лучше. Для меня важно, что ни я, ни мои воспитанники не стоим на месте – мы постоянно движемся вперед, совершенствуемся и добиваемся новых побед.
«В спорте не всё бывает справедливым, но нужно уметь держать удар»
– Самый сложный поединок в карьере – и чему он вас научил?
– Самый сложный поединок в моей жизни произошёл во время квалификационного отбора на Олимпийские игры 2016 года. В решающем бою за лицензию я выполнила удар в голову с разворота, но судьи не засчитали эти баллы. Именно они могли стать решающими для победы. Тогда я поняла, что в жизни и в спорте не всегда всё бывает справедливым. Однако этот момент научил меня принимать поражения с достоинством, продолжать бороться и не терять веру в себя, даже когда результат кажется несправедливым.
– Как вы ощущали поддержку страны и коллег на международных соревнованиях?
– Я всегда ощущала поддержку от своей команды Nam Team, от коллег, знакомых и даже от всей страны. Очень приятно получать сообщения со словами веры и поддержки – это вдохновляет и даёт силы для результата. А после побед – самое тёплое чувство, когда тебя встречают в аэропорту или на вокзале с улыбками, цветами и искренними эмоциями. В эти моменты понимаешь, что спорт объединяет людей и даёт силы работать ещё больше.
– Какие вещи в профессиональном спорте до сих пор остаются «несправедливо незамеченными» для украинских спортсменов?
– Прежде всего – это ежедневный труд, который не всегда видно за пределами соревнований. Люди часто видят только медаль, но не видят сотен часов тренировок, боли, травм, поражений и восстановления. Многие украинские спортсмены тренируются в сложных условиях, без достаточного финансирования, качественного оборудования или стабильной поддержки. Тем более сейчас, когда в Украине идёт война, подготовка к соревнованиям становится ещё сложнее. К сожалению, такая самоотверженность и мужество не всегда получают то уважение и признание, на которые заслуживают.
– Как война изменила украинский спорт и ваши собственные перспективы?
– Война сильно повлияла на украинский спорт. Многие спортсмены были вынуждены оставить свои залы, или даже страну, но никто не оставил свою мечту. Мы научились тренироваться в сложных условиях, под сиренами и в укрытиях. Украинские спортсмены сегодня – это символы силы, стойкости и несгибаемости нации. Лично для меня война стала испытанием и одновременно мотивацией. Она научила меня ценить то, что у меня есть, радоваться каждой минуте своей жизни и работать ещё усерднее, потому что знаю: за мной стоит страна, которая борется и верит в своих людей. Очень печально осознавать, что многие украинские спортсмены, которые погибли от рук врага, так и не смогли осуществить свою спортивную мечту. Мы должны помнить их и своими победами продолжать то, что они не успели воплотить.
«Быть тренером – значит отдавать частичку себя»
Еще когда я сама активно занималась спортом, я уже знала, что хочу стать тренером. Мне всегда нравилось делиться с детьми своими знаниями, помогать им становиться лучше, поддерживать на пути к победам. Я хочу воплотить в своих воспитанниках то, чего мне самой когда-то не удалось. Быть тренером для меня – это не просто профессия, а возможность передать частичку себя и своей любви к спорту другим.
– Почему именно ДЮСШ №26 – что вам в ней нравится, чем она особенная?
– Здесь царит дружеская атмосфера, взаимоуважение и поддержка. Мне нравится, что тренеры и администрация работают как единая команда, искренне любят свое дело и отдаются ему на все сто процентов, имеют общую цель – воспитать сильных, целеустремлённых и уверенных в себе детей.
– Ваши первые впечатления от учеников – был ли кто-то, кто вас удивил?
– Когда я впервые встретила своих учеников, меня удивила их энергия (улыбается – ред.). С каждым днем они показывали, что у каждого из них есть огромный потенциал – нужно лишь помочь ему раскрыться. Каждый старался быть лучше других и сделать всё, чтобы тренер обратил именно на него внимание.
– Как вы работаете с руководством и командой – что особенно цените?
– Со Святославом Сиротой работать одно удовольствие. Очень приятно, что есть такие люди, которые поддерживают спорт и всячески помогают его развитию. Ценю искренность и взаимопонимание.
«Ученики – это мое отражение»
– Как вы мотивируете детей, когда у них не получается?
– Моя мотивация для учеников заключается в искренней поддержке и вере в их возможности. Я всегда стараюсь дать понять, что всё обязательно получится, если не сдаваться и уверенно двигаться вперед. Также мотивирую детей собственным примером – часто тренируюсь вместе с ними, показываю технику, выполняю упражнения. Верю, что когда ученики видят, что их тренер работает рядом, это вдохновляет их становиться лучше и работать с большим энтузиазмом.
– Какие качества вы пытаетесь развивать в каждом ученике – и почему?
– В своих учениках я стараюсь развивать веру в себя, уважение, самодисциплину, настойчивость и ответственность за свои поступки. Ведь без режима, самоконтроля и ответственного отношения к делу даже лучшие способности не приносят результата. Именно эти качества помогают не только в спорте, но и в жизни – преодолевать трудности, достигать цели и оставаться человеком с сильным характером.
«Самый главный урок – нет ничего невозможного»
– Чем вы занимаетесь вне спорта – хобби, увлечения, маленькие радости?
– Вне спорта я люблю проводить время с семьей и друзьями – они дают мне поддержку и вдохновение. Люблю музыку и путешествия – именно в такие моменты восстанавливаю силы и нахожу новые идеи и упражнения для тренировок. Также даже вне зала мы с командой интересно проводим время – ходимна батуте, катаемся на коньках, вместе смотрим фильмы. Такие моменты помогают сохранять позитив, поддерживать дружеские отношения и укреплять командный дух.
– Какой жизненный урок вам дал спорт и какой вы передаете ученикам?
– Самый главный жизненный урок, который я получила благодаря спорту, заключается в том, что нет ничего невозможного. Когда есть цель, вера и настойчивость, любая вершина становится достижимой. Спорт научил меня, что настоящий успех – это сочетание труда, терпения и внутренней силы.
– Кто вас вдохновляет в жизни и спорте – примеры людей или события?
– В жизни и спорте меня вдохновляет мой тренер – Олег Вячеславович Нам. Его пример, профессионализм и человечность показали, каким должен быть настоящий наставник. Также меня вдохновляют мои ученики – их труд, искренность и желание развиваться напоминают, ради чего я выбрала этот путь.
– Если бы не спорт – кем бы вы стали и что для вас было бы самым важным в жизни?
– Я не раз задумывалась над этим вопросом, но даже не могу представить свою жизнь без спорта. Спорт стал для меня частью моей жизни. В нем – мои эмоции, друзья, победы, опыт и путь, который сформировал меня такой, какой я есть сегодня.