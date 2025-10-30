Ирина Павлюк

Несмотря на все вызовы, украинские тхеквондисты держат свой уровень – борются, побеждают и доказывают, что сила духа не измеряется только медалями.

Среди тех, кто формирует это поколение – Ирина Ромолданова, заслуженный мастер спорта Украины, многократная призерка чемпионатов Европы и мира. Сегодня она тренирует в ДЮСШ №26 города Киева, где под её руководством выросли чемпионки Украины-2025 Анна Крутова и Юлия Соловьян, а Мария Камыш завоевала бронзу на Polish Open-2025. Уже в ноябре Анна Крутова будет представлять Украину на чемпионате Европы в Афинах. И это только начало большого пути команды, которую воспитала Ромолданова.

Мы поговорили с Ириной о пути в спорте, самых сложных боях, войне, тренерстве, поддержке команды и тех, кто вдохновляет её продолжать – вопреки всему.

«Спорт стал для меня частью жизни»

Фото: Tom Pennington/Getty Images for BEGOC

– Что вас впервые зацепило в тхэквондо – момент, когда захотелось заниматься серьёзно?

– Тхэквондо я занимаюсь с семи лет. Сначала это было просто хобби – как у многих детей, которые ищут себя в спорте. Но после того, как я увидела, как Анна Сорока завоевала золотую медаль на чемпионате Европы, я поняла, что хочу тренироваться серьёзно и достигать таких же высоких результатов. Именно тогда спорт стал для меня не просто занятием, а частью жизни.

– Какое ваше самое яркое воспоминание из детства, связанное со спортом?

– Самое яркое воспоминание – это моя первая победа на соревнованиях. Тогда я впервые ощутила, как приятно видеть результат своего труда. Ещё одно воспоминание – когда я получила травму на соревнованиях. Была зима, на улице холодно, и мой тренер нес меня на руках до клиники. В тот момент я поняла, что это не просто тренер, а человек, на которого можно по-настоящему положиться.

– Кто из тренеров или наставников оказал на вас наибольшее влияние и почему?

– Наибольшее влияние на меня оказал мой тренер – Нам Олег Вячеславович. Он для меня не просто тренер, а настоящий наставник по жизни. Именно благодаря Олегу Вячеславовичу я достигла своих самых громких результатов, получила важные знания, веру и успех. Он научил меня своим примером, что в спорте, как и в жизни, невозможное становится возможным, если усердно работать и не сдаваться. Я искренне горжусь тем, что мне так повезло иметь такого тренера.

«Когда кажется, что сил нет – вспоминаю, ради чего начинала»

– Были ли моменты, когда хотелось бросить спорт и заняться чем-то другим?

– Как и у любого спортсмена, у меня были сложные периоды, когда возникали сомнения и желание отступить. Иногда кажется, что силы заканчиваются, что результат не соответствует усилиям. Но в такие моменты вспоминаю, с чего начинала, сколько уже пройдено и чего я хочу добиться. Когда я стояла перед выбором – сдаться или продолжить, – я вспоминала свои мечты и каждый раз выбирала спорт. Потому что это не просто занятие – это часть меня, мой путь,моя історія. Любов к спорту, поддержка тренера и команды всегда помогали преодолеть эти моменты.

– Какова ваша основная внутренняя мотивация – победы, самосовершенствование или что-то иное?

– Моя основная мотивация – это когда я вижу, что мои ученики становятся лучше. Для меня важно, что ни я, ни мои воспитанники не стоим на месте – мы постоянно движемся вперед, совершенствуемся и добиваемся новых побед.

«В спорте не всё бывает справедливым, но нужно уметь держать удар»

– Самый сложный поединок в карьере – и чему он вас научил?

– Самый сложный поединок в моей жизни произошёл во время квалификационного отбора на Олимпийские игры 2016 года. В решающем бою за лицензию я выполнила удар в голову с разворота, но судьи не засчитали эти баллы. Именно они могли стать решающими для победы. Тогда я поняла, что в жизни и в спорте не всегда всё бывает справедливым. Однако этот момент научил меня принимать поражения с достоинством, продолжать бороться и не терять веру в себя, даже когда результат кажется несправедливым.

– Как вы ощущали поддержку страны и коллег на международных соревнованиях?

– Я всегда ощущала поддержку от своей команды Nam Team, от коллег, знакомых и даже от всей страны. Очень приятно получать сообщения со словами веры и поддержки – это вдохновляет и даёт силы для результата. А после побед – самое тёплое чувство, когда тебя встречают в аэропорту или на вокзале с улыбками, цветами и искренними эмоциями. В эти моменты понимаешь, что спорт объединяет людей и даёт силы работать ещё больше.

– Какие вещи в профессиональном спорте до сих пор остаются «несправедливо незамеченными» для украинских спортсменов?

– Прежде всего – это ежедневный труд, который не всегда видно за пределами соревнований. Люди часто видят только медаль, но не видят сотен часов тренировок, боли, травм, поражений и восстановления. Многие украинские спортсмены тренируются в сложных условиях, без достаточного финансирования, качественного оборудования или стабильной поддержки. Тем более сейчас, когда в Украине идёт война, подготовка к соревнованиям становится ещё сложнее. К сожалению, такая самоотверженность и мужество не всегда получают то уважение и признание, на которые заслуживают.

– Как война изменила украинский спорт и ваши собственные перспективы?

– Война сильно повлияла на украинский спорт. Многие спортсмены были вынуждены оставить свои залы, или даже страну, но никто не оставил свою мечту. Мы научились тренироваться в сложных условиях, под сиренами и в укрытиях. Украинские спортсмены сегодня – это символы силы, стойкости и несгибаемости нации. Лично для меня война стала испытанием и одновременно мотивацией. Она научила меня ценить то, что у меня есть, радоваться каждой минуте своей жизни и работать ещё усерднее, потому что знаю: за мной стоит страна, которая борется и верит в своих людей. Очень печально осознавать, что многие украинские спортсмены, которые погибли от рук врага, так и не смогли осуществить свою спортивную мечту. Мы должны помнить их и своими победами продолжать то, что они не успели воплотить.

«Быть тренером – значит отдавать частичку себя»