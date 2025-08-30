14-летняя Скляр вышла в финал турнира ITF в Германии
В полуфинале украинка в двух сетах победила швейцарку Марго Меттро
около 3 часов назад
14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр впервые в карьере сыграет в финале профессионального турнира.
Спортсменка пробилась до решающего матча на грунтовом соревновании ITF W15 в немецком Кальтенкирхене.
В полуфинале Скляр обыграла вторую сеяную турнира, швейцарку Марго Меттро (WTA 703) – 6:2, 7:5.
Украинка один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок, проиграла пять геймов на своей подаче и сделала восемь брейков.
В финале украинка поборется за свой дебютный трофей против Тессы Йоганн Брокмман (Германия).
