Денис Седашов

14-летняя украинская теннисистка Полина Скляр впервые в карьере сыграет в финале профессионального турнира.

Спортсменка пробилась до решающего матча на грунтовом соревновании ITF W15 в немецком Кальтенкирхене.

В полуфинале Скляр обыграла вторую сеяную турнира, швейцарку Марго Меттро (WTA 703) – 6:2, 7:5.

Украинка один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок, проиграла пять геймов на своей подаче и сделала восемь брейков.

В финале украинка поборется за свой дебютный трофей против Тессы Йоганн Брокмман (Германия).

