Олег Шумейко

30 августа две украинские теннисистки проведут матчи US Open-2025.

В третьем круге в одиночном разряде Марта Костюк сыграет с Диан Парри. Игра состоится вторым запуском и начнется не ранее 19:30 по киевскому времени.

Во втором круге парного разряда Даяна Ястремская и Алиша Паркс встретятся с первыми сеяными Катериной Синяковой и Тейлор Таунсенд. Матч станет последним на двенадцатом корте и запланирован на 22:30 по киевскому времени.

Напомним, что Катарина Завацкая вышла в полуфинал турнира в Польше.