Ястремская успешно стартовала в парном разряде US Open-2025
Украинско-американский дуэт победил в двух сетах
24 минуты назад
Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы стартовала в парном разряде Открытого чемпионата США-2025.
В первом круге Ястремская вместе с представительницей США Алишей Паркс одержали победу над австралийским дуэтом Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки.
Матч длился 1 час 47 минут и завершился в пользу украинско-американской пары в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:3.
Во втором круге Даяна Ястремская вместе с Алишей Паркс встретятся либо с парой Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд, либо с дуэтом Надежда Киченок / Алдила Сутджиади.
