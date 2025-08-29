Костюк вышла во второй круг парного разряда US Open-2025
Украинка вместе с Габриэлой Русе уверенно победили испанку Боусас Манейро и итальянку Коччаретто
около 2 часов назад
Марта Костюк
В первом круге парного разряда US Open украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу.
Костюк вместе с румынкой Габриэлой Русе обыграли Джессику Боусас Манейро из Испании и Элизабетту Коччаретто из Италии со счетом 6:2, 6:1.
Матч длился 57 минут, за которые Костюк и Русе не выполнили ни одной подачи навылет, допустили две двойные ошибки.
Также украинка и румынка реализовали четыре из восьми брейков.
Как сообщалось, Людмила Киченок проиграла легендарной Вильямс на старте парного US Open-2025.
Также Костюк одержала нелегкую победу на пути к третьему кругу одиночного разряда US Open.
