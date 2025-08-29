Олег Гончар

В первом круге парного разряда US Open украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу.

Костюк вместе с румынкой Габриэлой Русе обыграли Джессику Боусас Манейро из Испании и Элизабетту Коччаретто из Италии со счетом 6:2, 6:1.

Матч длился 57 минут, за которые Костюк и Русе не выполнили ни одной подачи навылет, допустили две двойные ошибки.

Также украинка и румынка реализовали четыре из восьми брейков.

Как сообщалось, Людмила Киченок проиграла легендарной Вильямс на старте парного US Open-2025.

Также Костюк одержала нелегкую победу на пути к третьему кругу одиночного разряда US Open.