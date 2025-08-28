4 украинские теннисистки стартуют в парном разряде US Open-2025 28 августа
В 1/64 финала сыграют сестры Киченок, Ястремская и Стародубцева
15 минут назад
28 августа состоятся первые матчи US Open-2025 в парном разряде среди женщин. Выступления в первом круге начнут четыре украинские теннисистки.
1/64 финала US Open. 28 августа
Ульрике Эйккери / Эри Ходзуми (Норвегия / Япония) – Оксана Калашникова / Юлия Стародубцева (Грузия / Украина)
Алиша Паркс / Даяна Ястремская (США/Украина) – Кимберли Биррелл / Оливия Гадецки (Австралия)
Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд (Чехия / США) – Надежда Киченок / Алдила Сутджиади ( Украина/Индонезия)
Лейла Фернандес / Винус Уильямс (Канада / США) – Людмила Киченок / Эллен Перес (Украина/Австралия)
Напомним, что Марта Костюк единственная из украинок пробилась во второй круг US Open в одиночном разряде.