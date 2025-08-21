Олег Шумейко

Людмила Кіченок и Эллен Перес в четвертьфинале турнира серии WTA500 в мексиканском Монтеррее проиграли Леолье Жанжан и Марие Козыревой 6:7 (4), 4:6.

За полтора часа на корте украино-австралийский тандем реализовал 2 брейк-пойнта из шести и 6 раз ошибся при подаче. российско-французская пара сделала 1 эйс, 3 брейка и две «двойные». Отметим, что это последний турнир для украинки перед US Open-2025.

Напомним, что все украинцы завершили выступления в квалификации US Open.