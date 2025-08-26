Олег Шумейко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 28) в первом раунде турнира серии US Open обыграла Кэти Бултер (WTA, 48) 6:4, 6:4.

За полтора часа на корте украинка 9 раз подала навылет, реализовала 4 брейк-пойнта из девяти и 5 раз ошиблась при подаче. Британка сделала 2 брейка и 8 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Костюк взяла реванш за поражение в 2024 году.

Соперницей Марты во втором раунде станет представительница Турции Зейнеп Сонмез (WTA, 81).

Отметим, что Костюк осталась единственной представительницей Украины в одиночном разряде американского Шлема – Элина Свитолина, Диана Ястремская и Юлия Стародубцева вылетели в первом раунде.