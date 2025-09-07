Олег Шумейко

Карлос Алькарас высказался о прогрессе Янника Синнера и поделился ожиданиями от финального матча US Open с итальянцем. Слова испанца приводит btu.org.ua:

Думаю, Янник физически очень прибавил. Это не было секретом, он сам говорил, что ему нужно стать сильнее. И за последний год-два он действительно сделал огромный прогресс. Его матчи сейчас очень требовательны физически, но Янник может играть на 100% две, три, четыре часа. Это его самое большое улучшение.

Для меня самый большой прогресс – в стабильности и отсутствии резких спадов. И также в том, что я понял, насколько важно заботиться о всех деталях – чтобы быть максимально готовым. Это было для меня главным шагом вперёд.

В финале вам предстоит сыграть против Янника. Насколько вы будете учитывать опыт предыдущих встреч?

Я всегда беру что-то из прошлых матчей. Если это будет Янник, то я проанализирую наши последние поединки, посмотрю, что делал неправильно, что удавалось хорошо. Это поможет мне подойти к финалу правильным образом.

Напомним, что в решающем матче американского Шлема определится судьба звания первой ракетки мира.