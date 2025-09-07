«Это поможет мне подойти к финалу надлежащим образом». Алькарас — о решающем матче US Open с Синнером
Карлос оценил собственный прогресс и улучшение Янника
41 минуту назад
Карлос Алькарас высказался о прогрессе Янника Синнера и поделился ожиданиями от финального матча US Open с итальянцем. Слова испанца приводит btu.org.ua:
Думаю, Янник физически очень прибавил. Это не было секретом, он сам говорил, что ему нужно стать сильнее. И за последний год-два он действительно сделал огромный прогресс. Его матчи сейчас очень требовательны физически, но Янник может играть на 100% две, три, четыре часа. Это его самое большое улучшение.
Для меня самый большой прогресс – в стабильности и отсутствии резких спадов. И также в том, что я понял, насколько важно заботиться о всех деталях – чтобы быть максимально готовым. Это было для меня главным шагом вперёд.
В финале вам предстоит сыграть против Янника. Насколько вы будете учитывать опыт предыдущих встреч?
Я всегда беру что-то из прошлых матчей. Если это будет Янник, то я проанализирую наши последние поединки, посмотрю, что делал неправильно, что удавалось хорошо. Это поможет мне подойти к финалу правильным образом.
Напомним, что в решающем матче американского Шлема определится судьба звания первой ракетки мира.