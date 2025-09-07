Олег Шумейко

Первая ракетка мирового рейтинга Янник Синнер накануне финала US Open оценил прогресс Карлоса Алькараса и себя за последние годы. Слова итальянца приводит btu.org.ua:

Он сильно улучшил подачу. Подает с лучшей скоростью, но при этом процент попаданий всегда очень высокий, он стал значительно стабильнее. Раньше было больше взлетов и падений, а теперь он постоянно проходит очень далеко на турнирах. Это о многом говорит. Я всегда говорю: когда ты молод, один-два года могут многое изменить.

У меня тоже есть прогресс. Подача стала лучше, игра у сетки улучшилась, хотя еще не на том уровне, где я хочу быть, но мы работаем над этим. Также значительно подтянул физическую форму. Раньше в трех-четырыхсетовых матчах мне было трудно, а сейчас чувствую себя хорошо.

Я люблю эти вызовы. Люблю попадать в такие ситуации. Карлос заставляет меня выходить на предел возможностей, и это прекрасно, потому что тогда получаешь лучший результат как игрок.

Мы уже часто играли друг против друга в последнее время, и каждый раз подготовка меняется, появляются новые детали. Конечно, иногда приятно сыграть не против него. Но в целом это здорово для тенниса – иметь такое соперничество, надеяться на большие матчи впереди. А я – человек, который любит подобные вызовы.

Вы показываете впечатляющую стабильность: пять подряд финалов на Major, все четыре за этот год, 27 побед на хардовых турнирах Grand Slam подряд. Какая из этих цифр для вас наиболее особенная?

Это невероятная статистика. Я бы никогда не подумал, что смогу этого достичь, когда начал играть в Туре. А сейчас я здесь – и это что-то особенное. Думаю, что пять подряд финалов на Grand Slam – это действительно большое достижение. Стабильность и возможность снова и снова доходить до решающих стадий крупнейших турниров – это фантастично. Но при этом у меня в голове всегда есть понимание: что сделано, то сделано. Впереди очень важный день – финал в воскресенье. А дальше увидим.

Напомним, что в решающем матче американского Шлема определится судьба звания первой ракетки мира.