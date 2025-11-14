Алькарас останется первой ракеткой мира по итогам сезона-2025
Карлос останется лидером рейтинга ATP независимо от дальнейшего выступления на Итоговом турнире
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка мирового рейтинга Карлос Алькарас останется лидером рейтинга ATP по итогам сезона-2025.
Это определилось по результатам выступления испанца на групповом этапе Итогового турнира. Карлитос выиграл все три встречи в группе Джимми Коннорса и с первого места вышел в плей-офф соревнований. Независимо от дальнейших результатов, Алькарас не потеряет лидирующую позицию в рейтинговом списке.
