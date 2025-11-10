Алькарас: «Не вижу смысла выбирать — хочу выиграть и Итоговый чемпионат, и Кубок Дэвиса»
В планах теннисиста борьба сразу за два главных трофея сезона
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Испанский теннисист Карлос Алькарас (2 ATP) в интервью Ubitennis заявил, что не собирается выбирать между победой на Итоговом турнире ATP и Кубком Дэвиса.
Почему не оба? Зачем выбирать одно, если можно бороться за два трофея? У меня еще много лет впереди, будет много возможностей выступать за Испанию на Кубке Дэвиса. Надеюсь представлять страну ещё долго — и в этом году, и в дальнейшем буду стремиться завоевать оба титула.
Напомним, что в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP испанец победил австралийца Алекса де Минаура.
