Олег Шумейко

На Итоговом турнире ATP в Турине определились 3 из 4 участников плей-офф соревнований.

Групповой этап удалось преодолеть Карлосу Алькарасу и Алексу де Минору из группы Джимми Коннорса. Также определен первый полуфиналист из квартета Бьорна Борга – Янник Синнер. Еще один участник 1/2 финала турнира в этом квартете определится 14 ноября по результатам матчей Янник Синнер – Бен Шелтон и Александр Зверев – Феликс Оже-Альяссим.

