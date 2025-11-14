Алькарас с тремя победами вышел в полуфинал Итогового турнира
Карлос в заключительном матче группового этапа обыграл Музетти
около 9 часов назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка мирового рейтинга Карлос Алькарас в третьем круге группового этапа Итогового турнира в квартете Джимми Коннорса обыграл Лоренцо Музетти (ATP, 9) 6:4, 6:1.
За полтора часа на корте испанец дважды подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из пяти. Итальянец записал себе в актив 2 эйса. Это была девятая встреча теннисистов – Карлос победил в восьмой раз.
Таким образом, Алькарас вышел из группы в полуфинал Итогового турнира с первого места, а другим участником плей-офф из квартета станет Алекс де Минор.
