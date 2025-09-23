Владимир Кириченко

Шестикратный победитель турниров Большого шлема, первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас заявил о намерении сыграть за сборную Испании в финальном раунде Кубка Дэвиса-2025.

Цитирует Алькараса Punto de Break.

«Сначала Итоговый турнир ATP, а потом Кубок Дэвиса. Я хочу быть в отличной форме и посмотрим, сможем ли мы выиграть».

Итоговый турнир-2025 пройдет с 9 по 16 ноября в Турине (Италия). В прошлом году Алькарас выбыл на стадии группового этапа.

Финальный раунд Кубка Дэвиса-2025 пройдет с 18 по 23 ноября в итальянской Болонье. В четвертьфинале сборная Испании встретится с командой Чехии.

Напомним, Алькарас кардинально изменил имидж после триумфа на US Open-2025.