Олег Гончар

Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет за сборную Испании в матче второго раунда квалификации Кубка Дэвиса против Дании, который состоится 12–13 сентября в Валенсии, сообщает ATP Tour.

Причиной отказа стала усталость после интенсивного сезона, в частности победы на US Open-2025, где 7 сентября он обыграл Янника Синнера (ATP 2) со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Также за испанскую команду не выступит Алехандро Давидович-Фокина. Их заменят Жауме Мунар, Роберто Карбальес Баэна и Пабло Карреньо Буста, а команду возглавит капитан Давид Феррер.

Сборную Дании поведет Хольгер Руне, которому будут ассистировать Элмер Мёллер, Огюст Хольмгрен, Кристиан Сигсгаард и Йоханнес Ингильдсен.

Матч пройдет на открытом грунтовом корте в Марбелье, что традиционно считается преимуществом для испанцев. Победитель противостояния выйдет в финал Кубка Дэвиса в Болонье в ноябре.

Напомним, стало известно, сколько Алькарас заработал за победу на US Open-2025.