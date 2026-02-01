Олег Шумейко

Первая ракетка мирового рейтинга Карлос Алькарас в финале Asutrealian Open победил Новака Джоковича (ATP, 4) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

За 3 часа на корте испанец 9 раз подал навылет, реализовал 5 брейк-поинтов из шестнадцати и дважды ошибся при подаче. Серб сделал 4 эйса, 2 брейка и две «двойные». Это была десятая встреча теннисистов – Карлос победил в пятый раз.

Отметим, что Алькарас впервые в карьере дошел до финала австралийского Шлема и с первой попытки завоевал титул. Для Джоковича это был одиннадцатый финал AO и первое в карьере поражение в решающем матче турнира.

Напомним, что Карлос в полуфинале в пяти сетах обыграл Александра Зверева.