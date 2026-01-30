Олег Гончар

Первая ракетка мира Карлос Алькарас пробился в финал Australian Open, обыграв в полуфинале немца Александра Зверева (ATP 3). Напряженный матч завершился победой испанца со счётом 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5 и длился 5 часов 26 минут.

Алькарас дважды был в шаге от победы, однако Зверев сумел сравнять счёт по сетам. В третьем сете при счёте 5:4 в пользу испанца Алькарас взял медицинский тайм-аут, однако это не помешало ему вернуться в игру и довести матч до победного конца в пятом сете.

Этот финал стал для Алькараса восьмым в карьере на турнирах Grand Slam и первым на Australian Open. Таким образом, он впервые сыграет в решающем матче Открытого чемпионата Австралии.

Кроме того, Карлос установил историческое достижение: в возрасте 22 лет и 258 дней он стал самым молодым теннисистом Открытой эры, который выходил в финалы всех четырёх турниров Grand Slam в одиночном разряде.

