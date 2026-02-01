Олег Гончар

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем (ATP 4) в финале Australian Open, отдав должное своему сопернику сразу после матча.

Алькарас подчеркнул, что достижения Джоковича выходят далеко за пределы тенниса. По его словам, серб вдохновляет не только игроков тура, но и спортсменов во всем мире своей ежедневной работой, профессионализмом и способностью стабильно поддерживать наивысший уровень на каждом турнире.

Испанец признался, что для него большая честь делить с Джоковичем корт и раздевалку и наблюдать за его игрой вживую.

«Хочу отдельно сказать о Новаке — он, безусловно, заслуживает овации. Ты говоришь о моих достижениях, но то, что делаешь ты, на самом деле вдохновляет не только теннисистов, но и спортсменов по всему миру. Ты день за днем просто выполняешь свою работу вместе со своей командой, на каждом турнире демонстрируешь высочайший уровень игры и стабильности. Для меня большая честь делить с тобой и раздевалку, и корт, наблюдать за твоим теннисом. Искренне благодарю за все, что ты делаешь». Карлос Алькарас

Финальный матч завершился победой Алькараса в четырех сетах. Эта победа сделала испанца самым молодым теннисистом в истории, которому удалось собрать карьерный Grand Slam.

