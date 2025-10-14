Алькарас рассказал, когда летает бизнес-классом
Карлос Алькарас
Шестикратный чемпион турниров Grand Slam и первая ракетка мира Карлос Алькарас в интервью ElPozo рассказал, всегда ли он платит за себя в ресторанах и как выбирает класс перелетов на турниры.
«Я плачу. Иногда кто-то угощает, но нормально и логично платить самому в ресторанах».
Что касается путешествий, Карлос заявил, что на длинных рейсах он летает в бизнес-классе.
Если нужно пересекать океан, то я всегда летаю бизнес-классом. Это удобнее, когда нужно спать и отдыхать. Если не сплю, это сильно ощущается. Приходишь уставшим, чтобы восстановить силы. А если полет три-четыре часа, проблем нет.«
