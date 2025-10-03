Легенда тенниса Новак Джокович высказался о конкуренции с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Слова Ноле приводит btu.org.ua:

Конечно, физическая составляющая – это главное отличие между матчами до трех и до пяти сетов. Но все связано с ментальным состоянием и игрой. Если вы физически не на сто процентов готовы против этих ребят, то чувствуете, что опаздываете на полшага, и это влияет на весь матч: на обмен ударами, на розыгрыш, на все аспекты встречи.

Именно поэтому я говорил после US Open, что играть пять сетов против них на поздних стадиях турнира для меня действительно сложно. Я дохожу до полуфиналов менее свежим, чем они. Это нормально, это биологический факт, который я должен принять.

Тем не менее, я продолжаю работать на максимуме, насколько это возможно, чтобы бросить вызов и себе, и им. В трехсетовом формате, особенно когда турнир длится неделю, у меня больше шансов на успех. Даже если большинство Masters играются в течение двух недель, все же это немного проще, чем Grand Slam.

Несмотря на поражения от этих двух сильнейших игроков мира, я показывал хороший теннис на Grand Slam и добирался до полуфиналов на каждом. Это говорит о моем уровне и стабильности. Конечно, я всегда хочу побеждать, это моя природа. Но я также играю не только ради титулов. Для меня важно чувствовать любовь и поддержку болельщиков по всему миру и вносить свой вклад в развитие тенниса. Именно это мотивирует меня и дарит мурашки по коже, когда выхожу на корт и слышу, как скандируют мое имя.