Алькарас: «Это был мой лучший сезон, без сомнений»
Испанец завоевал восьмой трофей в сезоне
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Шестикратный чемпион турниров Grand Slam и первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свою победу на турнире ATP-500 в Токио.
Испанец отметил, что именно 2025 год стал лучшим в его карьере:
Восемь титулов, десять финалов… Это доказывает, насколько много я работал, чтобы пережить эти моменты и достичь поставленных целей. Я очень горжусь собой и людьми вокруг, которые помогли мне оказаться в этой позиции.
Я счастлив, что быстро восстановился и смог показать высокий уровень тенниса.
