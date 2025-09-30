Шестикратный чемпион турниров Grand Slam и первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свою победу на турнире ATP-500 в Токио.

Испанец отметил, что именно 2025 год стал лучшим в его карьере:

Восемь титулов, десять финалов… Это доказывает, насколько много я работал, чтобы пережить эти моменты и достичь поставленных целей. Я очень горжусь собой и людьми вокруг, которые помогли мне оказаться в этой позиции.

Я счастлив, что быстро восстановился и смог показать высокий уровень тенниса.