Дядя Рафаэля Надаля и тренер Тони Надаль объяснил разницу между топовыми теннисистами прошлого и настоящего. Испанца цитирует btu.org.ua:

Все видят, каких высот достигает Карлос Алькарас. Его спортивные способности невероятны, он действительно обладает всем необходимым для успеха. Кроме того, Карлос имеет то преимущество, которого не было у игроков несколько лет назад: его соперники немного слабее и меньше отдаются игре, чем это было раньше. Конечно, у него есть его главный оппонент – Янник Синнер, который всегда идет рядом, но другие отстали от этого уровня.

Я хорошо помню, что в эпоху Рафаэля, кроме Новака Джоковича и Роджера Федерера, были и другие выдающиеся игроки, такие как Энди Маррей, Хуан Мартин дель Потро, Давид Феррер или Стэн Вавринка. Эти игроки всегда были на высоком уровне. В современном Туре, кажется, такие соперники исчезли.