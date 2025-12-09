Алькарас во второй раз за три года получил награду Стефана Эдберга за честную игру
Победителя премии за честную игру определяли международные теннисные журналисты и 29 действующих и бывших первых ракеток мира
29 минут назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас во второй раз за три года стал лауреатом престижной награды имени Стефана Эдберга за честную игру. На этот раз он опередил Феликса Оже-Альяссима, Григора Димитрова и Каспера Рууда.
Победителя определяли 29 действующих и бывших игроков, которые когда-то занимали первую позицию мирового рейтинга, а номинантов отбирала Международная ассоциация теннисных журналистов (ITWA).
Впервые 22-летний Алькарас получил эту награду в 2023 году.
