Денис Седашов

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас во второй раз за три года стал лауреатом престижной награды имени Стефана Эдберга за честную игру. На этот раз он опередил Феликса Оже-Альяссима, Григора Димитрова и Каспера Рууда.

Победителя определяли 29 действующих и бывших игроков, которые когда-то занимали первую позицию мирового рейтинга, а номинантов отбирала Международная ассоциация теннисных журналистов (ITWA).

Впервые 22-летний Алькарас получил эту награду в 2023 году.

Джокович назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2026 по футболу.