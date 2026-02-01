Алькарас стал самым молодым обладателем карьерного Шлема после дебютной победы на Australian Open.
Испанец выиграл 7 Major в карьере
Первая ракетка мира Карлос Алькарас в финале Australian Open победил Новака Джоковича и впервые в карьере завоевал титул австралийского Major.
Это позволило испанцу стать самым молодым (в возрасте 22 лет 272 дней) обладателем карьерного Большого шлема — ранее Карлитос дважды выигрывал Roland Garros, Wimbledon и US Open.
