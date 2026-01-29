Денис Седашов

В Мельбурне определились финалистки Открытого чемпионата Австралии-2026 в женском одиночном разряде.

За титул первого турнира Grand Slam в сезоне поборются первая ракетка мира Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина (WTA 5).

Для Соболенко это уже восьмой финал на турнирах Grand Slam и четвертый подряд в Мельбурне. Рыбакина же в третий раз в карьере сыграет в финале слэма, в частности во второй раз — на кортах Australian Open.

Australian Open-2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.

