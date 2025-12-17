Анисимова — победительница в номинации «Прогресс года» по версии WTA, Бенчич — «Возвращение года»
«Новичок года» – 19-летняя представительница Канады
1 день назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте объявила имена победительниц в ежегодной премии WTA Awards.
«Игрок года» — нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко (№1 WTA). Она выиграла 4 титула и одержала 63 победы.
«Прогресс года» — Аманда Анисимова (№4 WTA). Американка дошла до пяти финалов, выиграв свои первые титулы WTA 1000 в карьере в Дохе и Пекине, а также вышла в финалы турниров Grand Slam на Уимблдоне и US Open.
«Возвращение года» — Белинда Бенчич (№11 WTA). Швейцарка взяла паузу в сентябре 2023 года для рождения дочери Беллы. Она вернулась на корт в начале года. Белинда впервые дошла до полуфинала Уимблдона и завершила сезон, выиграв свой 10-й титул на уровне WTA 500 в Токио.
«Новичок года» — Виктория Мбоко (№18 WTA). 19-летняя представительница Канады начала сезон за пределами топ-300 и завершила его на 18-м месте.
«Дуэт года» — Катержина Синякова из Чехии и Тейлор Таунсенд из США.