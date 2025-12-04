Украинка Подрез проиграла во втором раунде турнира WTA 125 в Анже
Вероника уступила представительнице Венгрии
около 2 часов назад
Вероника Подрез / Фото - БТУ
Украинская теннисистка Вероника Подрез (№301 WTA) завершила выступление в основной сетке турнира WTA 125 в Анже.
Во втором раунде украинка со счетом 1:6, 1:6 проиграла представительнице Венгрии Антонии Ружич (№78 WTA).
Матч длился 55 минут. За это время 18-летняя украинка ни разу не подала навылет, не совершала двойных ошибок, реализовала 1/2 брейк-пойнт.
Вероника во второй раз в карьере выступила на уровне турнира WTA 125 – именно в Анже одержала дебютную победу в основе.
Напомним, украинка Александра Олийныкова не смогла выйти в четвертьфинал Challenger.
Поделиться